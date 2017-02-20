Как сообщает «Московский комсомолец», 17 февраля, в Минске прошел митинг против так называемого «налога на тунеядцев» или «дармоедов». Налог был введен президентским декретом, который требует от людей, официально не работавших более 6 месяцев в году, заплатить более 200 долларов государству. При этом возмущение жителей республики связано с тем, что рабочих мест в ней не хватает, также требования об уплате налога приходят воспитывающим детей домохозяйкам и другим социально не защищенным лицам. По словам самого Лукашенко, налоговые органы должны были найти в стране 400 тысяч «дармоедов». Сегодня, 20 февраля, истекает срок уплаты налога. Ответом на многотысячную акцию, прошедшую в Минске, а равно и и аналогичные ей в других городах Белоруссии, стали сообщения местного телевидения о том, что для жизни в развитой стране «необходимо делиться с государством», «по-европейски жить — значит по-европейски платить налоги» и т. д. Между тем, INTERFAX.RU сообщает, что что на ближайшие дни не запланирована встреча президента РФ Владимира Путина с главой белорусского государства Александром Лукашенко. "Насколько нам известно, Александр Григорьевич (Лукашенко) находится в Сочи. Это частная поездка. На ближайшие дни графики глав государств переполнены, у Путина, по крайней мере. И встречи такой (с Лукашенко) не значится", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник. В то же время, по его словам, "безусловно, по-прежнему продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета России и Белоруссии". Песков также отрицательно ответил на вопрос, запланирована ли в графике президента РФ на эту неделю поездка в Сочи. Ранее белорусское госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщила, что Александр Лукашенко проведет текущую неделю в Сочи.
Лукашенко уехал в Россию на фоне охвативших Белоруссию протестов «тунеядцев»
- Общество - 20 Февраля 2017, 15:04