Это была холодная ночь, но надвигаются воздушные потоки из Африки

Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян обещал скоро возвестить о приходе весны в Армению. “По предварительным прогнозам, с территории Африки в сторону Армении направляются теплые воздушные потоки. В настоящее время уточняется день, когда они достигнут территории Армении, и на сколько градусов повысится температура воздуха”, - написал Суренян на своей странице в соцсети Facebook, пообещав позже предоставить об этом дополнительную информацию. Прошлая ночь в Армении выдалась самой морозной. Холоднее всего было в Ширакской, Котайкской и Гегаркуникской областях, а также в горных районах Арагацотна и Вайоц Дзора, где столбик термометра в ночное время суток опустился до 25-30 градусов ниже нуля. В Араратской долине было до 18-22 градусов ниже нуля.