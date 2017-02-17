Лидер Хезболлы угрожает Израилю

Лидер ливанской шиитской военизированной организации “Хезболла” шейх Хасан Насралла пригрозил Израилю в случае нападения на Ливан “обратить израильское ядерное оружие против него самого”. “В Израиле идут разговоры о третьей ливанской войне, которая якобы может начаться при новой американской администрации. Поэтому мы

предупреждаем, что ядерный реактор в Димоне может превратиться в источник угрозы для существования еврейского государства в случае его поражения ракетами”, – заявил шейх Насралла и посоветовал Израилю “демонтировать его”, как и хранилище аммиака в Хайфе, которое израильские власти готовятся закрыть по соображениям безопасности. Выступление лидера “Хезболлы” прозвучало на следующий день после встречи премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Хасан Насралла заявил, что их выступления положили конец ближневосточному мирному процессу.