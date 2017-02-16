Bloomberg узнал об указании кремля СМИ перестать хвалить Трампа

Кремль попросил государственные СМИ перестать хвалить Дональда Трампа, узнал Bloomberg. По сведениям агентства, такое распоряжение связано с опасением российских властей по поводу недружественной политики Вашингтона Кремль дал распоряжение государственным средствам массовой информации перестать хвалить в эфире президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на три информированных источника. Распоряжение отражает растущие опасения высокопоставленных российских чиновников, что новая администрация США будет не такой дружественной, чем считалось изначально, отмечает агентство. По словам собеседников Bloomberg, Кремль объясняет свое решение тем, что российские зрители потеряли интерес к тому, как приходит к власти новая администрация США. Представитель ВГТРК отказался комментировать РБК эту информацию. Представитель «Первого канала» был недоступен для комментариев.

