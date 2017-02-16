Турецкая армия объявила о взятии сирийского Эль-Баба

Командующий турецкой армией Хулуси Акар объявил об окончании операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от боевиков экстремистской группировки "Исламское государство", удерживавшей его с конца 2013 года. Акар назвал операцию успешной. "Поздравляю нас всех с окончательным освобождением Эль-Баба", - сказал он журналистам, добавив, что сейчас саперы проверяют город на наличие мин и неразорвавшихся боепипасов. По словам Акара, с начала операции "Щит Евфрата", частью которой был штурм Эль-Баба, были убиты почти три тысячи боевиков, а также около 350 активистов Рабочей партии Курдистана, деятельность которой в Турции признана террористической и запрещена. Собственные потери за время операции турецкие военные оценивают примерно в 60 человек, большинство из них погибло как раз во время штурма Эль-Баба. Однако европейские СМИ еще в прошлом году обвиняли Турцию в занижении своих потерь. Операцию "Щит Евфрата" турецкие военные начали в августе 2016 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что целью операции будет борьба с боевиками "Исламского государства", запрещенного во многих странах, включая Турцию и Россию. Город Эль-Баб находится всего в 30 км от границы с Турцией и считается последним оплотом ИГ в провинции Алеппо на севере Сирии. Наступление на него с юго-западного направления вела также сирийская армия. Однако взять город оказалось сложнее, чем ожидалось, из-за упорного сопротивления боевиков ИГ.