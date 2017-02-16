Гибель (убийство) Артура Мкртчяна – борьба за власть в Карабахе, год 92-ой

В 1990-1992 гг. во власти в Армении, Карабахе и Азербайджане находились силы, являющиеся носителями трех разных идеологий. В Азербайджане до весны 1992 года удалось сохранить власть коммунистам и президенту Аязу Муталибову, в Армении, начиная с августа 1990 г., управляло страной либеральное Армянское Общенациональное Движение (АОД). В Карабахе, непризнанном как государственное образование, но являющемся самостоятельной военно-политической единицей, ситуация была совершенно иной. Состоявшиеся 28-го декабря 1991 г. парламентские выборы привели к власти партию Дашнакцутюн, с которой у АОД и Тер-Петросяна были серьезные разногласия. По сути, до августа 1992 г. в Карабахе царило двоевластие – в президиум Верховного Совета в основном входили дашнакцаканы, а исполнительную власть осуществляли те, кто сотрудничал с Ереваном, по словам Тер-Петросяна – «местная сеть АОД» (Роберт Кочарян, Серж Саркисян). 6-го января 1992 г. состоялось первое заседание парламента НК, на котором была принята Декларация о государственной независимости НКР. На заседании 8-го января председателем Верховного Совета был избран 33-летний Артур Мкртчян, заместителем -Георгий Петросян. В должности премьер-министра утвержден Олег Есаян. В дневнике Самвела Шахмурадяна записано: «Вчера, 7-го января, начались выборы председателя Верховного Совета НКР. Все взяли самоотвод, остались Леонард Петросян и Артур Мкртчян. Артур, неожиданно для всех, резко вырвался вперед и был очень близок к победе. Сегодня (8-го января) обсуждаются кандидатуры Артура Мкртчяна, Роберта Кочаряна и Вагифа Галстяна. Понятно, что в следующий тур пройдут Артур и Роберт. Кочарян говорит, что при существующих между руководством Армении и АРФД серьезных разногласиях избрание председателем парламента члена АРФД было бы нежелательно. Действия Армении и НКР будет сложнее согласовывать. Если завтра к власти в Армении придут дашнаки, добавил Кочарян, я, будучи членом правления АОД, первым проголосую за то, чтобы президентом Арцаха был избран представитель АРФД». Избрание Мкртчяна стало для многих сюрпризом. Мурад Петросян – депутат парламента первого созыва – вспоминает: «Никто не сомневался в том, что пост председателя ВС займет Кочарян, которого, помимо прочего, полностью поддерживал официальный Ереван. Но до начала заседания Роберт заявляет: «На пост председателя ВС будет баллотироваться Леонард Петросян, а не я». Как мы ни пытались ему объяснить, что «Леонард не пройдет, у него имидж типичного советского чиновника», все без толку. Наш прогноз подтвердился: Леонард Петросян набрал всего 8 голосов. Кочарян и остальные были в шоке, и не только от сенсационного избрания Мкртчяна. Оказалось, что половина депутатов парламента являются членами партии Дашнакцутюн». После выборов председателя встал вопрос об избрании премьера. До начала заседания собираются члены созданного еще при Поляничко и действовавшего в подполье Координационного совета. В него входили представители партии Дашнакцутюн Жанна Галстян, Валерий Балаян Георгий Петросян и группа, пользующаяся поддержкой Левона Тер-Петросяна – Роберт Кочарян, Серж Саркисян, Мурад Петросян, а также представитель духовенства – пастырь Арцахской епархии ААЦ, архиепископ Паргев Мартиросян. «Ни по характеру, ни по мировоззрению своему Кочарян никогда не пошел бы на создание подобного коллегиального органа, если б не нужда. С конца 90-го года дашнаки в Арцахе являли собой весомую военную и политическую силу: дабы избежать разночтений по тем или иным проблемам, нужен был орган, где заранее рассматривались бы вопросы, имеющие принципиальное и ключевое значение. На пост председателя правительства Кочарян и Серж Саркисян предложили кандидатуру Олега Есаяна, я предложил кандидатуру Бориса Арушаняна. Дашнаки повели себя достаточно благоразумно, не впали в эйфорию от «захвата» высшего поста в Карабахе и решили не добиваться второго по значению поста, оставив его на усмотрение кочаряновского крыла. Жанна Галстян предложила компромиссный вариант: Есаяна в премьеры, Арушаняна – в первые заместители», – пишет Мурад Петросян. В президиуме Верховного Совета Дашнакцутюн оказывается в явном большинстве. В должности заместителя также избирается член АРФД Георгий Петросян. Представители партии настаивают на том, чтобы кресло первого заместителя председателя парламента занял Роберт Кочарян. «Кочарян категорически отверг это предложение: «Я никогда не стану заместителем Артура Мкртчяна». Два дня Кочарян подвергался тотальным уговорам со стороны практически всех влиятельных сил Арцаха. Мы должны были сохранить единство в Карабахском движении, которое искусственно раскалывали руководство АРФД и АОД, преследуя свои партийные интересы. Все-таки, на третий день, совместными усилиями его сопротивление было сломлено», – пишет Петросян. Но члены Верховного Совета голосуют «против» Кочаряна. Парламент первого созыва так и просуществовал с вакантным местом первого заместителя до завершения срока своих полномочий. 14-го апреля 1992-го года, после трагической смерти (убийства) Артура Мкртчяна, которая произошла в его квартире при загадочных обстоятельствах, полномочия председателя Верховного Совета, при отсутствии первого заместителя, получает Георгий Петросян. Глава Армении, президиум Верховного Совета и правительство с «глубоким прискорбием восприняли весть» об убийстве Артура Мкртчяна и расценили его как «злостное убийство», «цель которого – ослабить вставший на путь национально-освободительной борьбы народ». Указом президента Тер-Петросяна 17 апреля в Армении было объявлено днем траура. Впервые в третьей республике были приспущены государственные флаги. Трагическую смерть Артура Мкртчяна отметили также крупные державы. Соболезнования в связи с убийством выразили Соединенные Штаты и Франция. Министерство иностранных дел России встревожило убийство, совершенное «неизвестными лицами». «Россия категорически осуждает этот бесчеловечный акт, который явился новым звеном в бессмысленной цепи жертв азербайджанского и армянского населения Карабаха». Гибель (убийство) Артура Мкртчяна не сгладила внутривластных противоречий. Отрывок из книги Татула АКОПЯНА ЗЕЛЕНОЕ и ЧЕРНОЕ; КАРАБАХСКИЙ ДНЕВНИК