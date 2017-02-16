Один военнослужащий-контрактник погиб и двое пострадали в результате несчастного случая в Армении

Военнослужащий-контрактник погиб накануне в результате несчастного случая. Как сообщили в Следственном комитете Армении, трагический инцидент произошел 15-го февраля, в районе 15:00. При расчистке дороги, ведущей к боевому посту N-ской воинской части Армении, принадлежащий воинской части бульдозер T-170 скатился в ущелье, в результате чего находившиеся в машине военнослужащие-контрактники - Гарегин Акопович Минасян, Армен Михайлович Пухан и Вруйр Фирдусович Нерсисян - получили телесные повреждения. К несчастью, один из военнослужащих - Гарегин Минасян – скончался по дороге в военный госпиталь. Остальные военнослужащие - А. Пухан и В. Нерсисян – были доставлены в Центральный клинический военный госпиталь Минобороны Армении. Как сообщили в СК, по данному факту пятым гарнизонным следственным отделом Главного военного следственного управления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242( Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса РА. Ведется предварительное следствие.