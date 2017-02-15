В Ереване стартует юбилейный фестиваль британский фильмов

Beeline, представительство Британского Совета в Армении и Посольство Великобритании в Армении объявляют о проведении юбилейного 15-ого Фестиваля британских фильмов.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 18 февраля в столичном кинотеатре «Москва» показом фильма « Я, Дэниел Блэйк », режиссером которого стал классик европейского кино Кен Лоуч. За эту работу режиссер второй раз удостоился «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

«Beeline приветствует и придает важность реализации тех программ, которые помогают людям изменить жизнь к лучшему. Этот год знаменателен тем, что фестиваль британских фильмов проводится в Армении в юбилейный 15-ый раз, а Beeline выступает спонсором фестиваля пятый год подряд. Мы рады и горды тем, что фестиваль стал ожидаемым и любимым событием в культурной жизни Армении»,- отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«В этом году Британский совет отмечает 15-летие своей деятельности, и проведение фестиваля британских фильмов мы начали в первый же год нашей работы в Армении. За это время фестиваль стал визитной карточкой Британского Совета, и в этом году, как и впредь, мы с полной ответственностью подошли к выбору фильмов с целью предложить армянскому зрителю лучшие работы современного британского кино», - сказала руководитель представительства Британского Совета в Армении Аревик Сарибекян.

В рамках Фестиваля британских фильмов пройдут показы 7 кинолент. В Ереване показы пройдут с 18 по 24 февраля в столичном кинотеатре «Москва». В этом году в репертуар кинофестиваля вошли фильмы объединенные темой прав человека. Вход на все сеансы – бесплатный.

Организатором Фестиваля британских фильмов являются Британский Совет и Посольство Великобритании. Генеральным спонсором фестиваля выступает Beeline.