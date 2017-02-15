Шахин Мирзоев: Я покинул с семьей Азербайджан, чтобы спастись от смерти

«Сегодня Талышстан переживает то, что здесь обсуждают. Талышстан практически находится в блокаде», – заявил сегодня корреспондент газеты «Толыши Садо» (голос Талыша) в Азербайджане, участник талышского освободительного движения Шахин Мирзоев на проходящем в Ереване экспертном совещании «Прорыв Блокады Степанакерта: 25 лет спустя». «В том числе на сегодняшний день из Азербайджана в РФ сбежало около 130 тысяч талышей из-за преследований. В Азербайджане проживает около 2 млн. талышей, и международное сообщество должно заниматься этой проблемой. С талышами может возникнуть такой же военный конфликт. В Азербайджане желание талышей учиться на своем родном языке рассматривается как сепаратизм, их объявляют врагами народа», – сказал он. «Нашего профессора убили в тюрьме, людей преследуют по сфабрикованным обвинениям, бывало, что убивали прилюдно», – отметил Шахин Мирзоев. «Рискованно мое возвращение в Азербайджан, это для меня означает смерть. А в Армению я приехал свободно, и думаю – я не ошибся», – добавил Мирзоев. Отметим, 11 февраля пресс-секретарь министерства иностранных Армении Тигран Балаян сообщил: «К властям Армении обратился Шахин Мирзоев, с просьбой о предоставлении временного убежища, поскольку, являясь членом Совета талышской культуры, участником Талышского освободительного движения, сотрудником газеты „Толыши Садо”, был вынужден бежать из Азербайджана из-за гонений против национальных и религиозных меньшинств и грубейшего попрания их прав и вместе с семьей прибыть в Армению. Власти Армении положительно отреагировали на просьбу Шахина Мирзоева». Об этом сообщает Panorama.am.