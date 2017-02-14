Самолет с гуманитарной помощью из Армении прибыл в Сирию

Самолет с очередной гуманитарной помощью из Армении для пострадавших в вооруженном конфликте жителей Сирии приземлился во вторник на авиабазе Хмеймим в Латакии, сообщается на странице армянского внешнеполитического ведомства в соцсети Фейсбук. Порядка восемнадцати тонн продовольствия были доставлены в Сирию российским военно-транспортным самолетом. Борт на авиабазе встречал генеральный консул Армении в Алеппо Тигран Геворкян.