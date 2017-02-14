Выставка в Москве: художник-путешественник представил в своих работах Карабах

Персональная выставка картин художника и путешественника Сурена Арутюняна, посетившего свыше 70 стран мира и запечатлевшего свои наблюдения в живописи, откроется 16 февраля в московской Галерее классической фотографии. Об этом сообщает NEWSru.com. В экспозиции выставки под названием «Странник» представлены 37 полотен, созданные в 1990-х и 2000-х годах. Они раскрывают суть разных культур в небольших циклах, посвященных 14 странам и регионам, среди которых Сирия, Марокко, Мали, Сенегал, Португалия, Боливия, Индия, Китай, Зимбабве, Перу, Нагорный Карабах, Огненная Земля, Бенин, Сибирь. «Выставка не случайно называется "Странник": это слово включает в себя такие понятия, как "страна", "странствие", а в более широком смысле символизирует любой путь. У художника Сурена Арутюняна, ныне более известного за рубежом, чем на родине, этот путь измеряется десятками тысяч километров. Странствие стало его стилем жизни и способом получения информации о мире, а картины – исследовательским материалом, который хранит в себе образное знание о культурах, нравах, цвете, вкусе, звуке отдельных заброшенных уголков и целых регионов планеты. Сурен Арутюнян специально посещает нетуристические, отдаленные места, где еще можно обнаружить местный колорит. Наблюдая за нравами, бытом и повседневной жизнью людей, он копит эмоции и впечатления, которые затем воплощаются в картины-абстракции. Как рассказала NEWSru.com куратор выставки Илона Лебедева, в работах художника основной акцент сделан на выразительность цветового пятна и лаконичной линии. Арутюнян "работает стремительно, стараясь передать в материале свое свежее, спонтанное впечатление от увиденного, что позволяет делать его техника письма". "В поездках он чаще всего пишет на бумаге: постепенно она заполняется сочными формами, выполненными акрилом, или же сведенными к простейшим графическим элементам образами, чьи контуры процарапаны в масле. А по возвращении из поездок бумажную основу этих композиций художник зачастую укрепляет базой из холста", - считает Лебедева. Выставка продлится до 19 февраля», – пишет российское издание.