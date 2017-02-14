Похолодание до 20 градусов мороза ожидается в Араратской долине – Гагик Суренян

Температура воздуха в Араратской долине в ближайшие дни понизится до 20 градусов мороза в ночное время суток, сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.

“Особенно для парниковых хозяйств Араратской долины в ночь на 17-е февраля ожидается 13-15 градусов мороза, а в ночь на 18 февраля столбик термометра опустится до 18-20 градусов ниже нуля”, - написал Гагик Суренян на своей страничке в соцсети Facebook.