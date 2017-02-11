В Армении сегодня отмечают День Святого Саркиса – покровителя влюбленных

Армянская Апостольская Церковь сегодня отмечает праздник Св. полководца Саркиса. Распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина Второго праздник Св. полководца Саркиса провозглашен Днем благословения молодых, напоминает qahana.am. Святой полководец Саркис - один из величайших святых. Вместе со своим сыном Мартиросом и четырнадцатью воинами он погиб во имя христианской веры. За мужество и отвагу император Константин Великий (285-337) назначил Саркиса князем и спарапетом (стратилатом – главнокомандующим армянской армией) в граничащей с Арменией Каппадокии. Он был не только превосходным спарапетом, но и замечательным проповедником. С позволения и согласия императора в городах, находящихся под его господством, он разрушал капища, строил церкви, распространял христианство. Когда во времена императора Юлиана Отступника (360-363) начались гонения на христиан, Св. Саркису явился Господь Бог и повелел его покинуть пределы империи. Вместе со своим сыном Мартиросом Св. Саркис нашел убежище в Армении, где царствовал царь Тиран, внук Трдата Великого, сын Хосрова. Получив известие о том, что Юлиан с большим войском движется на Персию, и стремясь избежать опасности вторжения в свои земли, армянский царь уговаривает Саркиса перейти на службу к Шапуху. Шах Шапух принял Св. Саркиса с любовью и назначил его на должность командующего войсками. Многие из воинов, видя в своем блестящем полководце благонравие и жизнью засвидетельствованную преданность Богу, сотворённые его святыми молитвами к Господу чудеса, отказывались от язычества и становились христианами. Однако Шапух требует, чтобы святой стал огнепоклонником и совершал языческие жертвоприношения. Саркис наотрез отказался, заявив: «Поклоняться следует только истинному Богу – Святой Троице, - Который сотворил небо и землю. А огонь и идолы вовсе не боги, так как созданный из праха человек может их уничтожить». Сказав же это, Св. Саркис сокрушил статую истукана. Разъярённая толпа набросилась на Св. Саркиса и на его сына. И первым принимает мученический венец его сын Мартирос. Св. Саркис был заточен в тюрьму, но, оставшись непреклонным в своей вере, вскоре был обезглавлен. После гибели Св. Саркиса над телом его возникает свечение. За христианскую веру погибают также и преданные Св. Саркису четырнадцать воинов. Верующие люди захоронили тела мучеников в городе Амии. Для армян Св. Саргис – один из самых любимых Святых. Не случайно Св. Месроп Маштоц перенес мощи Святого Саркиса в Карби-Уши (Аштаракского округа), где в дальнейшем была построена церковь имени блаженного. День Святого полководца Саркиса в Армении принято отмечать не только церковными обрядами. Существуют также ставшие доброй традицией народные обычаи. Св. Полководец Саркис считается быстрым заступников всех молодых. Ходатайством Св. Саркиса происходят чудеса. В этот день молодые молятся и просят Святого донести их молитвы до Всевышнего. Св. Саркис помогает влюблённым. Про Св. Саркиса существует множество преданий. Вот одно из них. Бедный Ашуг Гариб любил Шах-Санаме – дочь одного богача. Девушка тоже любила его, но Ашуг был беден, и отец девушки был против их брака, так как прочил её в жёны богатому человеку. Тогда Ашуг Гариб решил отправиться в чужие края и там честным трудом заработать себе состояние. Но перед этим он заручился клятвой своей возлюбленной, что та семь лет будет ждать его. Он поставил ей условие, что если опоздает с возвращением хотя бы на один день, то она вольна выйти замуж за другого по желанию отца. Трудные семь лет провёл Ашуг Гариб на чужбине. Будучи лишенным возможности видеть свою красавицу, не имея никакой весточки о ней, он всё же не отчаивался, а с тоской и надеждой ждал того дня, когда они снова встретятся, создадут семью и вместе проживут счастливую жизнь. Семь лет подряд, трудясь день и ночь, Ашуг Гариб сумел накопить состояние и пустился в путь домой. На пути он столкнулся с многими трудностями и испытаниями. Казалось, что вот-вот надежда покинет Ашуга, что он не поспеет к любимой девушке. Встревоженный всем этим, он чистым сердцем и пламенной душой в молитве обратился к Св. Саргису, прося у быстрого заступника помощи. Св. Саркис, вняв молитве влюблённого Ашуга, сразу явился ему в вихре пурги на белоснежном быстром скакуне, посадил его на круп коня и в одно мгновение домчал к Шах-Санаме. Тогда отец девушки, видя твёрдость Ашуга Гариба, совершившееся чудо и чистую их любовь и преданность друг другу, благословил их союз. Празднику Св. Саркиса предшествует Передовой пост, утвержденный Св. Григорием Просветителем. Пост длится пять дней. В ночь перед праздником Св. Саркиса молодые едят соленый блин, после этого ничего не едят и не пьют и ожидают откровение во сне: кому предназначена какая невеста (или жених). К этому дню относится еще один обычай: поднос с мукой из жареной пшеницы ставят на крыше или на балконе и ждут следа копыта коня Св. Полководца Саркиса. Согласно легенде, Св. Саркис должен с ангелами пролететь над домами. И если в подносе с мукой оставит след от копыта своего белого коня (символ чистоты и беспорочности), то в этом году исполнится мечта влюбленного юноши или девушки. В этот день влюбленные дарят друг другу открытки, цветы и сладости. В день праздника в церквях, носящих имя Св. Полководца Саркиса, будет служиться Св. Литургия, вслед чего будет проведён обряд благословления молодых.