Доставивший продукты членам группы “Сасна црер” Артур Саркисян объявил голодовку

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Общество - 10 Февраля 2017, 17:14
Артур Саркисян, доставивший продукты членам захватившей в июле прошлого года здание патрульно-постовой службы Полиции Армении вооруженной группы “Сасна црер”,  с утра объявил голодовку. Об этом, как передает А1+, сообщил брат Артура Саркисяна.

Перед зданием Специальной следственной службы Армении в данный момент проходит акция протеста в поддержку Артура Саркисяна.

Артур Саркисян обвиняется в пособничестве вооруженной группе “Сасна црер” .

Напомним, ранее стало известно, что суд постановил изменить меру пресечения в отношении Артура Саркисяна, заключив его под стражу сроком на два месяца.

Ранее в беседе с Радио Азатутюн его адвокат Тигран Егорян сообщил, что ССС сочла основанием для задержания неявку Саркисяна в следственный орган. 

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