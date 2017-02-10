Доставивший продукты членам группы “Сасна црер” Артур Саркисян объявил голодовку

Артур Саркисян, доставивший продукты членам захватившей в июле прошлого года здание патрульно-постовой службы Полиции Армении вооруженной группы “Сасна црер”, с утра объявил голодовку. Об этом, как передает А1+, сообщил брат Артура Саркисяна. Перед зданием Специальной следственной службы Армении в данный момент проходит акция протеста в поддержку Артура Саркисяна. Артур Саркисян обвиняется в пособничестве вооруженной группе “Сасна црер” . Напомним, ранее стало известно, что суд постановил изменить меру пресечения в отношении Артура Саркисяна, заключив его под стражу сроком на два месяца. Ранее в беседе с Радио Азатутюн его адвокат Тигран Егорян сообщил, что ССС сочла основанием для задержания неявку Саркисяна в следственный орган.