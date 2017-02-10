Земельные власти поддержали планы Берлина по ускоренной депортации беженцев

Представители федеральных земель ФРГ одобрили планы правительства страны об усовершенствовании системы высылки беженцев, чьи заявки на получение убежища были отклонены. Об этом стало известно после встречи региональных властей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и ее министрами в четверг, 9 февраля, в Берлине. В соответствии с предложениями правительства должен быть разработан новый закон. В преддверии встречи правительство подготовило план из 16 пунктов, благодаря которым процесс депортации должен будет упроститься и ускориться. Именно этот план был вынесен на обсуждение с региональными властями. Ключевой пункт плана - это создание единого центра поддержки высылки беженцев. Он должен быть сформирован в ближайшие месяцы под руководством министерства внутренних дел. Центр будет находиться в Берлине, и его сотрудники должны будут координировать массовые депортации и собирать недостающие для этого документы. Второй важный шаг - создание федеральных депортационных центров, где беженцы, получившие отказ, будут находиться последние дни или недели перед высылкой. Однако, как отметила Меркель на пресс-конференции после консультаций с федеральными землями, это задача на среднесрочную перспективу. Вместе с тем правительство намерено увеличить финансовую помощь тем мигрантам, которые приехали в Германию подавать прошение об убежище, но передумали и готовы добровольно вернуться на родину. Причем чем раньше это решение будет принято, тем больше поддержки они получат от немецких властей. В качестве реакции на берлинский теракт власти предлагают облегчить процедуру высылки иностранцев, которые, по мнению правоохранительных органов, представляют существенную угрозу обществу. Кроме того, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) получит право изучать мобильные телефоны и информацию с сим-карт беженцев, чтобы удостовериться в их личных данных. Премьер-министр федеральной земли Гессен Фолькер Буфье (Volker Bouffier), участвовавший в заключительной пресс-конференции вместе с Меркель уточнил, что эта возможность должна использоваться в том случае, если есть подозрения в недостоверности предоставленных сведений. Меркель, в свою очередь, отметила, что такое право на дополнительную проверку уже есть у ведомства по делам иностранцев, а теперь появится у BAMF.