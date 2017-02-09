В Турции сняли документальный фильм о насильно исламизированных армянах

В Турции сняли документальный фильм, посвященный армянам Дерсима, бежавших туда после Геноцида армян в Османской империи 1915 года. Информацию передает «Ermenihaber.am». Погромы армян в Дерсиме 1937-1938гг. – вот основная тема, о которой повествует кинолента «Дети Ванка» (Vank’ın Çocukları) режиссера Незагат Гюндоган, которая по происхождению является дерсимской армянкой. В анонсе фильма говорится о том, что съемочная группа перед началом съемок провела ряд встреч в Дерсиме, Конье, Стамбуле, Измире и Болуме с родственниками насильно исламизированных армян. Премьера фильма «Дети Ванка» состоится 9 февраля в Стамбуле в кинотеатре «Бейоглу», сообщает Panorama.am.