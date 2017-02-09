Демократы возмущены нападками Трампа на ритейлера из-за дочери Иванки

Демократы подвергли критике президента США Дональда Трампа за то, что тот обвинил ритейлера одежды и ювелирных изделий Nordstrom в предвзятом отношении к своей дочери Иванке. Ранее стало известно, что Nordstrom отказался продавать продукцию принадлежащей дочери президента США дизайнерской компании, в том числе сумки и туфли. "С Иванкой поступили так несправедливо", - прокомментировал Дональд Трамп решение Nordstrom в "Твиттере". Сенатор США от штата Пенсильвания, член Демократической партии Боб Кейси назвал твит Трампа некорректным по отношению к ритейлеру. Как подчеркнул пресс-секретарь сенатора, для президента неприемлемо и неэтично "набрасываться на частную компанию за то, что та отказалась участвовать в преумножении богатства его семьи". Бывший юрисконсульт Белого дома по вопросам этики Норман Эйсен назвал высказывание Дональда Трампа возмутительным и посоветовал ритейлеру Nordstrom подать на Трампа в суд за нарушение действующего в Калифорнии закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер попытался замять скандал, сказав, что решение Nordstrom было политическим, а президент просто отреагировал на нападки в адрес своей дочери.