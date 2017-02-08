Спецслужбы Франции предупредили о возможной хакерской помощи Ле Пен со стороны РФ

INTERFAX.RU - Россия может попытаться использовать хакеров и интернет-технологии, чтобы помочь кандидату в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен добиться успеха. Об этом сообщают парижские СМИ со ссылкой на данные Генерального директората внешней безопасности (DGSE). По информации французских спецслужб, российская сторона намерена использовать в этих целях соцсети, наладив массовую публикацию сообщений в поддержку лидера партии "Национальный фронт". Кроме того, хакеры могут попытаться получить доступ к электронной почте и другим конфиденциальным данным соперников Ле Пен, полагают во французских разведслужбах. Радиостанция RTL отмечает, что вице-президент "Национального фронта" Флориан Филиппо заявил, что защита партий от кибератак - скорее задача государства, а не самих партий. Издание Canard Enchaine, в свою очередь, отмечает, что в Париже крайне серьезно относятся к угрозе подобного рода вмешательства в процесс выборов, и этой теме будет посвящен ближайший совет по вопросам обороны в Елисейском дворце.