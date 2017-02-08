Жириновский: Беларусь отдала блогера Лапшина на растерзание в Баку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил решение президента Белоруссии Александра Лукашенко выдать Азербайджану гражданина России. “Вот вам — братская республика, братские народы. Вот Украина не стала давать разрешение — у него (Лапшина. — Прим. авт.) три паспорта — израильский, украинский, российский. Только Белоруссия дала. Зачем ей это нужно? Уколоть: великая Белоруссия, вот, отдала русского Лапшина на растерзание в Баку. Как хорошо — партизан Лукашенко добился великого успеха!” — иронично заметил Жириновский. “А учитывая, что Белоруссия является участником таких организаций, как ЕАЭС и ОДКБ, то есть формально военно-политическим союзником России и Армении, экстрадиция Лапшина не может расцениваться в этих странах иначе, чем крайне недружественный шаг”, - отмечается в материале, опубликованном на сайте Ридус.