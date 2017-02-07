Жительница Китая родила здорового ребенка из эмбриона, который 16 лет был в криоконсервации

Жительница китайской провинции Гуандун родила здорового ребенка из эмбриона, который находился в замороженном состоянии 16 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV). Роды 46-летней женщины прошли в начале февраля в первой клинике при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу. На свет появился здоровый мальчик. Сообщается, что ребенок появился на свет из эмбриона, который был заморожен еще в 2000 году. В 2016 году женщина прошла через процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) и забеременела. Отмечается, что ее первый сын, родившийся в 2000 году, также был рожден после процедуры ЭКО. Второй ребенок женщины появился на свет из той же группы из 18 эмбрионов, откуда для ЭКО был взят эмбрион ее первого сына.