Жительница китайской провинции Гуандун родила здорового ребенка из эмбриона, который находился в замороженном состоянии 16 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV). Роды 46-летней женщины прошли в начале февраля в первой клинике при Университете имени Сунь Ятсена в городе Гуанчжоу. На свет появился здоровый мальчик. Сообщается, что ребенок появился на свет из эмбриона, который был заморожен еще в 2000 году. В 2016 году женщина прошла через процедуру ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) и забеременела. Отмечается, что ее первый сын, родившийся в 2000 году, также был рожден после процедуры ЭКО. Второй ребенок женщины появился на свет из той же группы из 18 эмбрионов, откуда для ЭКО был взят эмбрион ее первого сына.
Жительница Китая родила здорового ребенка из эмбриона, который 16 лет был в криоконсервации
- Общество - 07 Февраля 2017, 12:59