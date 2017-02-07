Канье Уэст удалил твиты в поддержку Дональда Трампа

Американский рэпер Канье Уэст удалил из своего микроблога в Твиттере записи, касающиеся президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал TMZ. Издание отмечает, что музыкант сделал это по собственному желанию, потому что недоволен работой главы государства за первые две недели его правления. Уэст после декабрьской встречи с Трампом в Нью-Йорке написал в твиттере: "Я чувствую, что важно иметь прямую связь с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен". Кроме того, на следующий день Уэст поделился с подписчиками фотографией, на которой изображена обложка номера журнала Time, который выбрал Трампа "человеком года". Номер был подписан Трампом, подпись гласила: "Канье: Ты великолепный друг. Спасибо". Этот твит также был удален.