Назвавший Путина убийцей журналист не намерен извиняться в скором времени

Ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли, назвавший российского президента Владимира Путина убийцей в беседе с главой Белого дома Дональдом Трампом, не собирается приносить извинения в ближайшем будущем. "Я работаю над извинениями, но это может занять некоторое время, - заявил американский журналист в понедельник, 6 февраля, в телеэфире. - Если хотите, можете проверить это году в 2023". Ранее в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова телеведущего "недопустимыми и оскорбительными", добавив, что в Кремле ожидают извинений. "Мы предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой компании", - подчеркнул Песков на пресс-конференции. Билл О'Рейли накануне заявил, что "Путин - убийца" в ответ на слова Трампа в ходе интервью о том, что он уважает российского президента. Американский лидер не стал опровергать высказывание журналиста Fox News, отметив, что "есть много убийц", в том числе и в США.