Письмо Заруи Постанджян Каро Пайляну

Господину Гаро Пайляну Депутату большого Национального собрания Турции Дорогой Гаро, Брат, как похожи мои и твои чувства, мечты и требования армян 21 века. Увидев и услышав тебя, у каждого армянина просыпается часть своей обязанности и обязательства для восстановления справедливости и требования их выполнения. Особая программа турецких правительств превратить в пепел нас и нашу родину, уничтожить мою и твою цивилизацию, цивилизацию нашей Западной Армении и армянский народ путем геноцида, несмотря на то это было сделанно, тем не менее не достигла цели, они не смогли уничтожить нас. Наши предки чудом оставшиеся в живых боролись и выжили, дав жизнь новому поколению армянского народа. Я и ты, будучи четвертым поколением чудом спасшихся дедов и бабушек, должны были родиться в 1972-ом году. Наши предки, независимо друг от друга, будучи из губернии Харберд и его золотых городов Малатия и Арабкир, передали нам наказ– требовать справедливость. Когда мы родились, думаю наши родители и не могли предположить, что когда-либо с трибун парламента – ты с турецкого, я с армянского, должны будем требовать справедливость, будем требовать и осуждение. Брат, благодаря нарушению молчания с твоей стороны, с этой стороны Майр Аракса, со священной Араратской земли будет слышно эхо, которая распространится по всему Армянскому нагорью. Отдаленные и отчужденные от нас, пока находящиеся в недоумении, заново вернутся к своим корням, снова наш священный Ефрат запоет по-армянски, Тавр заговорит по-армянски и дверь Мгера откроется. Брат, ты живешь в Константинополе, в столице наших дедов, я живу в Ереване, в нынешней армянской столице. У нас есть также освобожденная столица Степанакерт и до достижения нашей мечты, для армянского перерождения Карина, столицы Воссоединенной Родины, ты должен приехать в Ереван и Степанакерт. Должен приехать и с трибуны армянского парламента представить наказ, полученный от наших дедов. Ты должен возгласить послание с подножия Арагаца к священному Арарату. Брат, армянский народ ждет тебя на этой стороне Майр Аракса. Депутат Парламента Республики Армении Заруи Постанджян 06.02.2017г., Ереван