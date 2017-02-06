Кремль призвал извиниться назвавшего Путина «убийцей» ведущего Fox News

В Кремле считают недопустимыми слова ведущего телеканала Fox News, назвавшего президента Владимира Путина убийцей, и предпочли бы получить извинения Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопустимыми и оскорбительными высказывания ведущего телеканала Fox News Билла О'Рейли о Владимире Путине. В Кремле рассчитывают получить извинения. «Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»). Ответ президента США Дональда Трампа ведущему Биллу О’Рейли пресс-секретарь президента пожелал оставить без комментариев. О’Рейли в ходе интервью расспрашивал Трампа о его отношении к российскому коллеге. Американский президент ответил, что уважает Владимира Путина. «На самом деле я уважаю многих людей, но это не значит, что я со всеми смогу поладить», — добавил Трамп. Ведущий возразил президенту США, назвав Путина «убийцей». «Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?» — в ответ сказал Трамп. Он резюмировал, что «США лучше ладить с Россией, чем наоборот». Как отмечало издание The Washington Post, вопрос журналиста Fox News мог быть связан с попыткой сенатора Джона Маккейна заострить внимание на отравлении в России координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы.

