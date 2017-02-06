Моуринью о матче против «Лестер Сити»: Первым делом в глаза бросается игра Мхитаряна

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал игру полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна в игре против «Лестер Сити»(3:0) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. «В целом мы показали хороший командный футбол, и индивидуально многие парни сыграли очень хорошо. Конечно, первым делом бросается в глаза игра Мики, его гол и голевой пас, но я могу назвать и других игроков, которые провели отличный матч»,- отметил тренер. Мхитарян также прокомментировал игру, отметив, что Моуринью по ходу первого тайма перевел его на позицию 4-2-3-1 - «под нападающими», хотя красные дьяволы начали встречу с «Лестером», используя схему 4-4-2. «Мы готовили такой ход перед матчем. Моуринью сказал, что если наша схема с двумя нападающими не сработает, нужно будет ее менять. Это именно то, что мы сделали по ходу встречи. Нельзя сказать, что это нечто новое для нас. Мы довольно легко меняли схему во многих играх ранее. На любом стадионе легко играется, если у команды идет игра. Не важно, на какой позиции действовать. В начале матча тренер решил, что я буду играть под нападающим, и я просто старался сделать все, что могу», — сказал Мхитарян, пишет официальный сайт МЮ.