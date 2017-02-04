Власти Франции: участник инцидента у Лувра - молодой египтянин

Человек, пытавшийся осуществить нападение в Лувре 3 февраля, является гражданином Египта, сообщили французские власти. Его имя пока не разглашается. 29-летний мужчина приехал в Париж из Дубая 26 января по туристической визе, выданной на один месяц, рассказал на пресс-конференции прокурор Франсуа Молен. Полиция прежде всего пытается выяснить, действовал ли злоумышленник в одиночку или следовал чьим-то инструкциям, добавил он. Нападавший был серьезно ранен сотрудниками полиции. Один из полицейский получил незначительные ранения. В момент нападения в Лувре находились сотни посетителей. По словам прокурора Молена, в 10 утра по местному времени 3 февраля египтянин появился у входа в Лувр, вооруженный двумя мачете. Затем он напал на двух полицейских, выкрикивая "Аллах акбар". Те открыли огонь, нападавший был тяжело ранен, сейчас он находится в больнице под охраной. После терактов в Париже в ноябре 2015 года многие объекты во Франции охраняются не только полицией, но и военнослужащими.