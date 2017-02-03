Более 8 тысяч новых случаев онкологических заболеваний было выявлено в Армении в 2016 году

/АРКА/. Около 8400 новых случаев онкологических заболеваний было выявлено в Армении в 2016 году, заявила в пятницу начальник управления политики медпомощи Министерства здравоохранения Армении Цахик Варданян. "На данный момент на диспансерном наблюдении находятся около 41 тысячи человек, страдающих от онкологических заболеваний. Что касается новых случаев, зарегистрированных в 2016 году, то по сравнению с показателем 2015 года рост заболеваемости не был зафиксирован" ,- заявила Варданян в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака. По ее словам, в сфере онкологии в Армении сегодня существует множество проблем, так как она занимает второе место среди неинфекционных болезней по уровню смертности и заболеваемости. "Показатель смертности от злокачественных новообразований в стране составляет 21,9% от общего числа смертей. За последние 10 лет онкология стала первичной проблемой как в сфере здравоохранения, так социально-экономического развития страны, потому что показатели заболеваемости и смертности увеличились в 1,8 и 1,9 раза соответственно", - сказала Варданян, добавив, что за последние два года наблюдается стабилизация показателей и нет тенденции роста. Как отметила Варданян, в Армении среди мужчин больше всего распространены рак легких, горла, желудочно-кишечного тракта, простаты, среди женщин – рак груди, половых органов и желудочно-кишечного тракта. "Еще одним важным показателем в онкологии является продолжительность жизни пациента после выявления болезни. В Армении этот показатель ниже мирового на 30%, так как у порядка 60% больных рак диагностируется на 3-4 стадиях, когда о предотвращении болезни речи не может быть", - добавила Варданян. Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями с 2005 года. Цель мероприятия - напомнить о важности своевременной диагностики рака и возможности его излечения на ранних стадиях.