Четверть россиян считают, что РФ должна держать под контролем бывшие республики СССР

Каждый четвертый россиянин считает, что Россия "должна любыми средствами, если потребуется, то и силой, удерживать под своим контролем бывшие республики СССР". Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра", опубликованный в четверг, 2 февраля. Большинство (65%) не согласны с этим тезисом. 61 процент респондентов признались, что не рассматривают Беларусь как зарубежье, для 53% опрошенных Украина не представляется заграничной страной. То же исследование показало, что россияне стали лучше относиться к США и Евросоюзу. К США положительно относятся 37 процентов опрошенных, с ЕС - 39 процентов. В январе 2016 года эти показатели равнялись лишь 23% и 27% соответственно. Однако отрицательное отношение по-прежнему преобладает - Соединенные Штаты вызывают негативные эмоции у 49% респондентов, ЕС - у 47%.