В преддверии визита канцлера Германии в Турцию между странами разгорелся очередной скандал вокруг дислоцированных на турецкой авиабазе Инджирлик разведывательных самолетов Бундесвера «Торнадо». По информации Der Spiegel, Турция"угрозами пытается получить доступ к разведданным, которые собирают немецкие самолеты, ежедневно летающие над Сирией и Ираком, передает Инопресса. До сих пор, Бундесвер цензурировал изображения с высоким разрешением для того, чтобы Турция не могла использовать их в борьбе против курдов. В ФРГ ни при каких обстоятельствах не хотят, чтобы немецкие данные «помогали воевать с курдами, которых Турция считает своими врагами, а международная коалиция, наоборот, союзниками». Правительство Германии отчетливо прописало это условие в мандате для зарубежной миссии. Но в Турции больше не хотят мириться с этим. Как сообщает посольство Германии в Анкаре, на приеме Вооруженных сил Турции 20 января по случаю Нового года турецкий бригадный генерал Думан, отвечающий в Генштабе за международные связи, заявил, что «Турция даст разрешение инвестировать в авиабазу лишь в том случае, если получит непосредственный доступ к съемкам немецких "Торнадо"». Посольство открыто называет «этот маневр шантажом" и пишет в секретном сообщении в МИД Германии, что «Турция хочет использовать разрешение на инвестиции в качестве рычага», говорится в статье. Бундесверу эти инвестиции необходимы уже давно. Несколько месяцев назад армейское руководство планировало вложить несколько миллионов евро в строительство на базе Инджирлик собственного летного поля, мобильного командного пункта и надежных укрытий для немецких военнослужащих. Переговоры были сопряжены с трудностями с самого начала, а теперь из-за неприкрытого шантажа вообще могут оказаться под вопросом. Перед правительством Германии снова встает вопрос о продолжении миссии «Торнадо» в Турции. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Der Spiegel: Турция шантажирует ФРГ, чтобы получить разведснимки с немецких самолетов «Торнадо»
- Общество - 02 Февраля 2017, 11:12