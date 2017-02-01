Самолет Ким Кардашян проверила миграционная служба

Частный самолет, на котором американская телезвезда Ким Кардашян возвращалась из Коста-Рики в США, проверила миграционная служба. Об этом сообщат британская Daily Mail, связывая проверку с указом Дональда Трампа ужесточить миграционную политику и запретить въезд гражданам ряда мусульманских стран. Когда самолет приземлился, сотрудники Миграционной службы проникли на борт, допросили Ким и ее семью, после этого отпустили. СМИ сообщают, что ранее Ким довольно резко отреагировала на указ Трампа, опубликовав статистику, согласно которой в США в год жертвами «исламистских радикалов» становятся 2 американца, а жертвами вооруженных нападений со стороны американцев – 11 тыс. человек. Daily Mail сообщает, что семья Кардашян является мигрантами из Армении в 4 поколении и гордится своей историей.