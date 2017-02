Freedom In the World - Армения и Карабах в числе частично свободных стран

Армения и Нагорный Карабах включены в группу "частично свободных" стран в докладе "Свобода в мире - 2017" (Freedom In the World - 2017) международной неправительственной организации Freedom House. Доклад Freedom In the World – 2017 оценивает ситуацию с правами и свободами для простых граждан в 195-ти независимых государствах и 15-ти спорных территориях. Наихудшим показателем является 0, наилучшим - 100. Армения набрала 45 баллов, а Нагорный Карабах, вошедший в группу из 15-ти "спорных территорий" - 33 балла. В докладе содержится также оценка уровня политических прав (ПП) и гражданских свобод (ГС) в странах по шкале от 1 до 7, где 1 - показатель максимальной свободы, а 7 - минимальной. У Армении по показателю ПП - 5 баллов, а по показателю ГС - 4. У Нагорного Карабаха по обоим показателям по 5 баллов. Из государств постсоветского пространства, включенных в доклад, в группу "частично свободных" стран, помимо Армении, вошли также Грузия (64 балла), Кыргызстан (37), Молдова (62) и Украина (61). В список "несвободных" стран включены Азербайджан (14), Беларусь (20), Казахстан (22), Россия (20), Таджикистан (11), Туркменистан (3) и Узбекистан (3). Из других стран региона Иран (17) вошел в перечень "несвободных" стран, а Турция (38) оценена как "частично свободное" государство. В целом, из 195-ти стран в число наиболее "свободных" стран по количеству баллов вошли Финляндия, Норвегия, Швеция (по 100), Канада (99), Уругвай (98), Дания, Исландия (97). Всего в списке 87 "свободных" стран или 45%. Количество "частично свободных стран" - 59 или 30% с общим числом населения в них около 1,8 млрд. человек. Самыми "не свободными" странами названы Эритрея, Северная Корея и Узбекистан (по 3 балла). У Сирии минус 1 балл. В эту группу вошли 49 государств или 25%. Международная правозащитная организация «Freedom House» обнародовала свой ежегодный доклад «Свобода в мире в 2017 году» («Freedom in the World 2017»), в котором назвала Азербайджан страной, где власти покушаются на политические и гражданские свободы. Доклад охватывает 195 государств мира. Так, Азербайджан в очередной раз признан несвободной страной. Согласно авторам, в нескольких недемократичных странах мира в 2016 году прошли референдумы, с помощью которых лидеры государств добились расширения своих полномочий. Например, президент Азербайджана Ильхам Алиев укрепил свою авторитарную власть и внес 29 «поправок» в Конституцию, которые были «одобрены» более 90% населением страны во время строго контролируемого голосования. Азербайджан также включен в список стран, где в последние 10 лет значительно ухудшилась ситуация в области демократии и свободы слова. Напомним, что в докладе «Свобода прессы – 2016» международной правозащитной организации «Freedom House» Азербайджан был отнесен к категории «несвободных стран». Получив 89 баллов по 100-балльной шкале, Азербайджан занял 189 место среди 199 стран. Отмечалось, что это эта страна зафиксировала одно из самых значительных падений позиции в рейтинге в 2015 году, и враждебная политика правительства по отношению к критическим СМИ не проявляет никаких признаков реальных изменений.