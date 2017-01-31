Правозащитная организация «Human Rights Watch» призвала правоохранителей Армении уважать обязательства в области прав человека, пересмотреть просьбу о предварительном заключении для Андриаса Гукасяна и освободить его в ожидании суда. В заявлении организации отмечается, что на прошлой неделе суд в Армении решил оставить под арестом Гукасяна, обвиняемого в «организации массовых беспорядков» в течение еще двух месяцев. Тем не менее, видеоматериалы от 29 июля показывает, что Гукасян призвал демонстрантов сохранять спокойствие и не противостоять полиции. Гукасян находится под стражей со времени ареста в ходе протестов в Ереване 29 июля 2016 года. Европейский суд ясно отмечает, что предварительное заключение должно быть крайней мерой, и что необходимы конкретные факты и личные обстоятельства, имеющие отношение к обвиняемому для обоснования предварительного заключения. Суды не могут полагаться на «общие и абстрактные» основания для задержания. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Human Rights Watch призывает пересмотреть решение о содержании под стражей Андриаса Гукасяна
- Общество - 31 Января 2017, 18:07