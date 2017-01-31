Польская сторона в 1,5 раза увеличила финансирование, предусмотренное для раскопок памятников археологии в Армении. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заведующий кафедрой истории Армении Армянского государственного педагогического университета (АГПУ) им. Х. Абовяна, заместитель директора по научной деятельности государственной некоммерческой организации «Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников» министерства культуры РА, доктор исторических наук, профессор Ашот Пилипосян. «В 2016 году во время раскопок в древнейшем городском квартале Мецамор было найдено ожерелье, сделанное полностью из камня агат и крупинок золота. Подобная находка относится к позднему бронзовому веку или раннему железному, то есть к XII-XI вв. до н.э.» – рассказал А. Пилипосян. Он также отметил, что раскопки в Мецаморе уже четвертый год ведутся совместно с Институтом археологии Варшавского университета. По словам А. Пилипосяна, в этом году совместные раскопки также продолжатся. «Уверен, что в 2017 году в Варшаве на английском языке выйдет итоговый отчет о проведенных нами в течение последних четырех лет раскопках. В связи с довольно тяжелой ситуации на Ближнем Востоке польская сторона в 1,5 раза увеличила финансирование, предусмотренное для раскопок памятников археологии», – отметил заведующий кафедрой истории Армении АГПУ им. Хачатура Абовяна. При этом Ашот Пилипосян подчеркнул, что польская сторона предоставит специальный дрон для осуществления видеосъемок археологических памятников сверху. Об этом сообщает Panorama.am.
Профессор А. Пилипосян: Польша в 1,5 раза увеличила финансирование археологических раскопок в Армении
- Общество - 31 Января 2017, 14:05