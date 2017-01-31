Профессор А. Пилипосян: Польша в 1,5 раза увеличила финансирование археологических раскопок в Армении

Польская сторона в 1,5 раза увеличила финансирование, предусмотренное для раскопок памятников археологии в Армении. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заведующий кафедрой истории Армении Армянского государственного педагогического университета (АГПУ) им. Х. Абовяна, заместитель директора по научной деятельности государственной некоммерческой организации «Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников» министерства культуры РА, доктор исторических наук, профессор Ашот Пилипосян. «В 2016 году во время раскопок в древнейшем городском квартале Мецамор было найдено ожерелье, сделанное полностью из камня агат и крупинок золота. Подобная находка относится к позднему бронзовому веку или раннему железному, то есть к XII-XI вв. до н.э.» – рассказал А. Пилипосян. Он также отметил, что раскопки в Мецаморе уже четвертый год ведутся совместно с Институтом археологии Варшавского университета. По словам А. Пилипосяна, в этом году совместные раскопки также продолжатся. «Уверен, что в 2017 году в Варшаве на английском языке выйдет итоговый отчет о проведенных нами в течение последних четырех лет раскопках. В связи с довольно тяжелой ситуации на Ближнем Востоке польская сторона в 1,5 раза увеличила финансирование, предусмотренное для раскопок памятников археологии», – отметил заведующий кафедрой истории Армении АГПУ им. Хачатура Абовяна. При этом Ашот Пилипосян подчеркнул, что польская сторона предоставит специальный дрон для осуществления видеосъемок археологических памятников сверху. Об этом сообщает Panorama.am.