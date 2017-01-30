Министерство обороны Армении уже предпринимает шаги по осуществлению программы создания киберармии. Об этом заявил специалист по Информационной безопасности и известный блогер Самвел Мартиросян на пресс-конференции 30 января. На вопрос корреспондента Новости Армении NEWS.am о том, планируется ли создать «кибер-армию» на официальной основе, он ответил, что есть предпосылки. Несколько новобранцев были задействованы в сфере информационных технологий. Но у нас эта тенденция только зарождается. Между тем в США и ряде европейских стран важность безопасности киберпространства давно уже стоит на одном уровне с защитой наземных, водных, воздушных территорий - там действуют специальные антихакерские подразделения. Аналогичные команды антихакеров сформированы и у наших соседей: Азербайджана и Грузии. В нашем же случае есть ряд энтузиастов, которые объединяются и «подпольно» стараются отражать атаки злоумышленников, отметил Самвел Мартиросян. Эксперт полагает, что нам определенно не помешало бы вывести это на официальный уровень, в конце концов, речь идет о конфиденциальной информации государственных структур и персональных данных наших граждан. Конечно, на все нужно время. Несмотря на то, что культура информационной безопасности у нас пока слабо развита, мы двигаемся в правильном направлении, подчеркнул он. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Минобороны Армении уже предпринимает шаги по созданию киберармии – Самвел Мартиросян
- Общество - 30 Января 2017, 17:16