Титул «Мисс Вселенная-2017» получила представительница Франции

Мисс Франция Ирис Миттенэр выиграла титул «Мисс Вселенная-2017». Об этом сообщается на сайте конкурса. Победительницей стала 24-летняя студентка-стоматолог из города Лилль на севере Франции. Первой вице-мисс стала представительница Гаити. Третье место заняла участница из Колумбии. Конкурс проходил на Филиппинах. За звание самой красивой девушки боролись 86 участниц. В финальной части конкурса участницы отвечали на вопросы и поднимали политические темы. Победительница подняла вопрос миграционного кризиса. Участницы из Колумбии и Кении высказали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента Хиллари Клинтон.