Иран подготовит симметричный ответ на "оскорбительные ограничения" Вашингтона на въезд в США для граждан этой страны. Об этом в субботу, 28 января, сообщили в иранском МИД. Указ, подписанный президентом США Дональдом Трампом, в ведомстве назвали "вопиющим оскорблением в адрес исламского мира" и иранского государства. Данная мера "войдет в историю как большой подарок радикалам и их сторонникам", подчеркивается в распространенном министерством коммюнике. Тегеран отреагирует на действия американской администрации, предприняв соответствующие законодательные и политические меры для защиты своих граждан, передает англоязычная иранская газета Tehran Times. Издание Business Insider, в свою очередь, уточняет на своем сайте, что речь может пойти об аналогичном запрете на въезд американцев в Исламскую Республику Иран. Указ Трампа приостановил въезд в США в течение ближайших 90 дней для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет касается и держателей грин-карт, уточнила представительница американского министерства внутренней безопасности Джиллиан Кристенсен.
Иран зеркально ответит на миграционный указ Трампа
- Общество - 29 Января 2017, 10:46