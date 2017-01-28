Празднование китайского Нового года

В Китае встретили Новый год по лунному календарю, или Праздник весны (Чуньцзе). ​Китайский Новый год также отмечают в ряде других стран и территорий, где проживает значительное количество китайцев, прежде всего в странах Восточной Азии. Китайский Новый год начинается в первый день первого месяца по китайскому лунно-солнечному календарю, сложившемуся в эпоху династии Хань (2 век до н.э. — 2 век н.э.). По григорианскому календарю праздник приходится на один из дней между 21 января и 21 февраля. В этом году новый 4715-й год по китайскому календарю начинается 28 января.

