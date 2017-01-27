Главный советник Трампа попросил СМИ помалкивать и слушать

Главный стратегический советник администрации президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон назвал основные СМИ страны "оппозиционной партией" и призвал их помалкивать. В интервью газете New York Times Бэннон сказал, что средства массовой информации опозорились из-за собственной неспособности предсказать победу Дональда Трампа на выборах, поддерживая в ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон. "Средства массовой информации должны чувствовать стыд и унижение, помалкивать и просто слушать", - сказал главный стратег Трампа в телефонном интервью с журналистом издания. "Средства массовой информации у нас - это оппозиционная партия. Не Демократическая партия. Они не понимают эту страну. И они до сих пор не поняли, почему Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов", - добавил Бэннон. В ходе предвыборной кампании 62-летний Стивен Бэннон возглавлял предвыборный штаб Трампа. В ноябре 2016 года он был назначен главным стратегом и старшим советником избранного президента.