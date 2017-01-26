Российский предприниматель армянского происхождения Самвел Карапетян вошел в список лидеров рынка недвижимости в РФ по версии издания Forbes. В рейтинг вошли как российские, так и иностранные владельцы коммерческой недвижимости, находящейся на территории России. Компания "Ташир" Самвела Карапетяна с доходом в $670 млн. заняла третье место. Ее арендуемая площадь в торговых центрах составляет 925 тыс. кв. м., офисная — 63 тыс. кв. м. Компания "Ташир" также владеет гостиничным фондом в 1157 номеров. Лидером рейтинга стала компания "Киевская площадь", принадлежащая бизнесменам Захиру Илиеву и Году Нисанову. Доход компании от сдачи в аренду коммерческой недвижимости в 2016 году составил $1270 млн. Второе место рейтинга "Короли российской недвижимости — 2017" заняла компания "ИКЕА Мос" (владелец Ингвар Кампрад). Доход компании от аренды коммерческой недвижимости в 2016 году мог составить $800 млн.