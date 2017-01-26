Парламент Дании принял резолюцию о признании геноцида армян

Сегодня парламент Дании проголосовал на пленарном заседании за Резолюцию о геноциде армян. Резолюция была принята 89 голосами «за», 9 «против» и при 11 воздержавшихся.

Напомним, что резолюция была вынесена на голосование 19 января.

Как сообщила Армрадио журналист Нарине Мкртчян, на голосование был вынесен не заранее подготовленный, а новый проект резолюции, в котором говорится о "кровавых событиях в Восточной Анатолии", и нет упоминания о геноциде.