Армению причислили к списку авторитарных стран

Сегодня, 25 января, британская авторитетная исследовательская и консалтинговая компания The Economist Intelligence Unit опубликовала свой ежегодный отчет относительно демократии. Доклад под названием «Индекс демократии 2016. Месть «гнусных»» обратился также и к показателю демократии в Армении за прошедший год. «Назад, Армения» В 2015 году ежегодное исследование демократических тенденций той же компании The Economist Intelligence Unit назвало Армению «гибридным режимом», то есть государственной системой, находящейся между демократией и авторитаризмом. При этом, Армения в 2015 году в списке стран мира по показателю демократии занимала 116 позицию, завершая список гибридных режимов. Иными словами, Армения всего на несколько шагов «отставала» от присоединения к странам, получившим статус авторитарных. В этом году Армения заполнила это «упущение», сместившись на четыре позиции и заняв 120-ое место (где на первом месте самая демократическая страна, а на 167-ом самая авторитарная). В результате показатель демократии Армении оказался рядом с показателями таких стран, как Нигерия, Мавритания, Кувейт, Кот-д'Ивуар. По-видимому, это результат применения непровомерной силы и спецсредств полицией против мирных демонстрантов во время июльских событий 2016 года в Ереване. Соседи Состояние основной части стран-членов ЕАЭС намного печальнее, чем у Армении. Беларусь, Россия и Казахстан находяться в более плачевном состоянии, занимая соответственно 127-ое, 134-ое и 139-ое места в списке. Только Кыргызстан классифицировлася в этом году как гибридный режим, занимая в списке 98-е место. Из стран -членов Восточного партнерства Украина и Грузия в докладе считались гибридными режимами, между тем, как Молдова на один шаг впереди – классифицируется, как страна с незавершенной демократией. Из стран Восточного партнерства, кроме Беларуси, только Азербайджан, вместе с Арменией, находится в группе авторитарных стран, занимая 148-е место. Анна Памбухчян «Союз информированных граждан»