Обильные снегопады в Армении продлятся до конца недели

Начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян сообщил о начале проникновения на территорию Армении циклона со Средиземного моря. "В зоне действия циклона 25-го и 26-го января окажутся Ширакская, Арагацотнская, Котайкская, Араратская, Армавирская, Вайоцдзорская области и Ереван, где время то времени будет идти снег средней интенсивности. При этом центр циклона приблизится к территории республики 27-го и 28-го января, в результате чего во всех регионах прогнозируются обильные снегопады, в отдельных местностях - метель и низкая горизонтальная видимость”, - написал он на свой странице в соцсети Facebook. Гагик Суренян также проинформировал, что утром 29-го января циклон постепенно начнет ослабевать. “Температура воздуха 26-27 января, особенно в ночные часы, во всех областях повысится на 8-10 градусов”, - сообщил синоптик.