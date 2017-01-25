Грачья Арутюнян будет переведен в гражданскую клинику на обследование и лечение

Представитель уполномоченного по правам человека в РФ нанес специальный визит в место лишение свободы, где отбывает наказание гражданин Армении Грачья Арутюнян, сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена Армении. Посещение состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между омбудсменом Армении уполномоченным по правам человека в РФ. Представитель омбудсмена России ознакомился с условиями его содержания Сообщается, что при изучении медицинских документов, выяснилось, Г. Арутюнян находится под врачебным наблюдением. В настоящее время медработники оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное. В ходе визита Грачья Арутюнян пожаловался представителю омбудсмена на боли в области спины. С медицинским руководством пенитенциарного учреждения достигнута договоренность об организации в январе-феврале 2017 года необходимого обследования и соответствующего лечения Г. Арутюняна в гражданском медучреждении. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ответном письме сообщила, что соблюдение прав Грачьи Арутюняна находится под особым контролем.