Грачья Арутюнян будет переведен в гражданскую клинику на обследование и лечение

  • Lragir.am
  • Общество - 25 Января 2017, 11:14
Представитель уполномоченного по правам человека в РФ нанес специальный визит в место лишение свободы, где отбывает наказание гражданин Армении Грачья Арутюнян, сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена Армении.

Посещение состоялось в рамках  соглашения о сотрудничестве между омбудсменом Армении уполномоченным по правам человека в РФ.

Представитель омбудсмена России ознакомился с условиями его содержания

Сообщается, что при изучении медицинских документов, выяснилось, Г. Арутюнян находится под врачебным наблюдением.

В настоящее время медработники оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.

В ходе визита Грачья Арутюнян пожаловался представителю омбудсмена на боли в области спины. С медицинским руководством пенитенциарного учреждения достигнута договоренность об организации в январе-феврале 2017 года необходимого обследования и соответствующего лечения Г. Арутюняна в гражданском медучреждении.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ответном письме сообщила, что соблюдение прав Грачьи Арутюняна  находится под особым контролем.

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