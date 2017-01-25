Глава Мальтийского ордена, недавно посетивший Армению, подал в отставку

Великий магистр Мальтийского ордена Мэтью Фестинг подал в отставку из-за разногласий с руководством Римско-католической церкви, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Ордена. Фестинг принял данное решение после разговора с папой Римским Франциском, который попросил его покинуть пост. При этом отмечается, что глава Мальтийского ордена обычно избирается на всю жизнь. Мальтийский орден — старейший из существующих рыцарских орденов, основанный в 11 веке. Орден имеет дипломатические отношения со 105 государствами. Его резиденция располагается в Риме. Напомним, что Мэтью Фестинг осенью 2016 года посетил Армению.