Места специалистов в избирательных участках предоставляются сотрудникам МЧС Армении

Согласно Избирательному кодексу, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на днях постановила, какими профессиональными знаниями и рабочими навыками должен обладать специалист по обслуживанию соответствующего технического оборудования для регистрации избирателей. Согласно приложению к данному решению, предварительный отбор осуществляется на основе изучения данных, содержащихся в заявках պօ общинам - от максимального коэффициента получателей. Коэффициент рассчитывается по формуле А 1 +А 2 +А 3 , где А 1 зависит от скорости выполнения тестового задания, а А 2 даст дополнительные 0,5 бала для заявителя, если последний является общественным служащим. Таким образом, получается, что общественные служащие, которые подали заявки, будут иметь преимущество в 0,5 балов. Довольно сложно понять логику данного решения. Не было бы справедливо сделать так, чтобы для всех (то есть для тех, кто изначально заинтересован выборным процессом) граждан Армении, которые подали заявки, были бы равные условия, для внесения свеого вклада в избирательный процесс. Примечательно также в этой формуле слагаемое А 3 . Оно фактически должно представлять собой информацию о компьютерных навыках заявителя. Слагаемым А3 определяется, с какой частотой заявитель пользуется компьютером. Пользующийся компьютером каждый день заявитель получит 1 дополнительный бал. И здесь совершенно не важно, в каких именно целях каждый день заявитель пользуется компьютером. Таким образом, если вы каждый день заходите на свои странички в социальных сетях и пишите своим друзьям, то ЦИК вам за это предоставит 1 бал. Согласно следующему пункту приложения, в случае отсутствия достаточного количества заявок в отдельных районах, Центральная избирательная комиссия достаточное количество кандидатов на работу специалиста может дополнить общественными служащими. То есть, независимо от предоставляемого дополнительного бала, общественные служащие вновь имеют преимущество в вопросе заполнения вакантных мест. Продолжая чтение приложения к данному решению, можно более четко понять, какие общественные служащие более предпочтительны. В частности, ЦИК может организовать и провести дополнительное обучение для сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (в том числе обособленных подразделений) и присудить квалификацию специалиста. Из всего вышеуказанного можно предположить, что для ЦИК желательными специалистами выступают сотрудники МЧС. И хотя министерство не имеет дискредитированного прошлого, связанного с выборами, однако констатируем, что большая часть сотрудников МЧС - служащие аварийно-спасательной службы, и они носят погоны и подчиняются приказам своих начальников. Не смотря на то, что начальники работающих в качестве специалистов на избирательных участках сотрудников МЧС и всех других общественных служащих не могут давать приказы, однако вовлечение общественных служащих в работу избирательной комиссии содержит определенные риски. Для примера отметим, что общественные служащие могут быть довольно скованными во время дачи показаний о замеченных ими фальсификациях, даже если они лично не были вовлечены в эти фальсификации. Татевик Варданян «Союз информированных граждан»