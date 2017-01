Джон Стенмайер возглавит жюри фотоконкурса «Аврора»

Гуманитарная инициатива «Аврора» рада сообщить, что состав жюри фотоконкурса «Аврора» определен. Команда экспертов во главе с американским фотографом Джоном Стенмайером отберет лучшие снимки, иллюстрирующие идеи гуманизма. «Истории нашего мира всегда перед нами, в нас, в земле под нашими ногами. Чтобы понять важность этого, необходимо мужество. Чтобы помогать делу мира, нужно быть преданным этой идее. Это несложно, но необходимы доброта и смирение. В результате такой работы человечество сможет вместе двигаться вперед, к лучшему будущему для всех нас. В контексте столь благой цели для меня большая честь возглавить жюри фотоконкурса «Аврора». Присоединяйтесь ко мне, и пусть истории, рассказанные в ваших фотографиях, помогут нам изменить существующий порядок вещей», – сказал Джон Стенмайер. В жюри также вошли фотографы Ануш Бабаджанян и Завен Хачикян, специалист по истории искусства и куратор Виген Галстян, композитор и член Креативного совета премии «Аврора» Маринэ Алэс и генеральный директор Гуманитарной инициативы «Аврора» Арман Джилавян. Биографии членов жюри приведены ниже. Фотоконкурс «Аврора», о начале которого было объявлено в декабре 2016 года, принимает на рассмотрение снимки, раскрывающиеавторское понимание идей гуманизма, надежды, самоотверженности и веры в лучшее будущее.Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит автору лучшей фотографии 2500 долларов. Обладатели второго и третьего места получат 1500 и 1000 долларов соответственно. Крайний срок подачи заявок – 20 Марта 2017. Подробную информацию о конкурсе вы можете найти, пройдя по ссылке американский фотограф , сотрудничающий с журналом National Geographic с 2004 года. Он посетил более 100 стран и десять лет проработал в журнале TIME. В 2014 году Стенмайер получил престижную награду World Press Photoза фотографию года, а в 2015 году посетил Армению во время работы над проектом для National Geographic. Серия фотографий «Земля призраков» (Ghostlands) была посвящена явлению геноцида и тому, что оно значит для нас сейчас и будет значить в будущем. Смысловым центром этого глобального проекта стал Геноцид армян. С тех пор Стенмайер принял участие в ряде других мастер-классов и проектов в Армении, в том числе в @Bridging.Stories – самой недавней своей работе, объединяющей 24 молодых фотографов из Турции и Армении. Идея проекта в том, что молодое поколение рассказывает свои собственные истории, даря друг другу надежду и налаживая мирные отношения.– известный армянский композитор и театральный критик, написавшая более 300 песен на русском и армянском языках. Алэс выпустила 5 альбомов: «Я тебя оставлю» (1999), «Мои тополя» (2001), «Размышления» (2003), «С тобой и без тебя» (2007), «Босиком по небу» (2010). В 2016 году Маринэ Алэс была членом жюри международного кинофестиваля «Золотой абрикос». Она является одним из соучредителей фонда «Подари жизнь» и лауреатом множества наград за свои достижения. В 2010 Маринэ Алэс опубликовала поэтический сборник «Осколки». Она также входит в Креативный совет премии «Аврора».армянский фотографОкончив факультет журналистики Американского университета в Болгарии в 2006 году, Ануш Бабаджанянстала сотрудничать со службой мониторинга BBC в столице Армении Ереване. Через год Ануш начала карьеру независимого фотографа, которую продолжает до сих пор. Как художника ее больше всего интересуют проблемы женщин в Армении, последствия Спитакского землетрясения и социальные истории, связанные с правами женщин. В 2012 году Бабаджанян стала одним из создателей женского кооператива 4Plus . Ануш Бабаджанян неустанно работает над тем, чтобы в отношениях между Арменией и Турцией воцарился мир, а ее работы публиковались в Washington Post, VICE News, National Geographic и многих других национальных и международных изданиях.– историк искусства и куратор, специализирующийся в области кинематографа, фотографии и современного армянского искусства. Галстян делит свое время между Арменией и Австралией. В 2011 году он основал Фонд армянской фотографии «Лусадаран», задачей которого является сбор, изучение и сохранение произведений фотоискусства – как армянских, так и других. С 2006 года Галстян организовал множество выставок и издал ряд книг и эссе, посвященных фотографии и армянскому искусству, а его работы публиковались в столь престижных сборниках как «Милые шестидесятые» (Sternberg Press, 2013), «Мы говорили о любви» (Art Gallery of NSW, Сидней, 2013) и«Сад востока: фотография в Индонезии в 1850-1940 гг.» (National Gallery, Канберра, 2014). В настоящий момент Галстян работает над посвященной армянской фотографии исторической архитектуры XIXвека диссертацией, которую он планирует защитить в Университете Сиднея.возглавляет Гуманитарную инициативу «Аврора» в качестве ее генерального директора. Он входит в совет директоров фонда RVVZи в совет попечителей UWC Dilijan, а также является соучредителем и управляющим партнером агентстваMEDIACRAT. В 2011 году Джилавян был признан лучшим медиаменеджером России в области журнальных медиа. Арман Джилавян окончил МГУ имени Ломоносова со степенью по филологии. Он занимал руководящие посты в ведущих российских медиахолдингах (Независимая газета, Eurasian Media Group), а также управлял российским отделением Time Inc. (FORTUNE, Popular Science).– армянский фотограф и документалист. Его карьера началась в 1980-х, а с 1988 года он освещал в качестве фотографа зарождение и эволюцию Карабахского движения, в том числе во время вооруженного конфликта. Хачикян неоднократно посещал зону боевых действий. Как фотографа его интересует человек со всеми его переживаниями, трудностями и проблемами. Он также сотрудничал с AP, ТАСС, TIME, Paris Matchи многими другими изданиями.Гуманитарная инициатива «Аврора» стремится создать глобальное гуманитарное движение. У истоков инициативы стоят трагические события Геноцида 1915 года, когда погибли полтора миллиона армян. Те немногие, кому удалось уцелеть, обязаны своей жизнью героическим действиям неравнодушных людей и гуманитарных организаций, вмешавшихся в происходящее с огромным риском для себя. Истории спасения армян — прежде всего, истории мужества. Столетие спустя Гуманитарная инициатива «Аврора» делится с миром этими удивительными историями выживших и их спасителей, выражает им благодарность и воздает должное силе человеческого духа. Гуманитарная инициатива «Аврора» запускает, реализует и поддерживает проекты, призванные повысить осведомленность публики о самых неотложных гуманитарных проблемах, стоящих перед мировым сообществом, а также найти их решения. Эти проекты включают в себя премию «Аврора» (AuroraPrizeforAwakeningHumanity), Диалоги «Аврора» (AuroraDialogues), Гуманитарный индекс «Аврора» (AuroraHumanitarianIndex), инициативу 100 LIVES и Проекты благодарности «Аврора» (AuroraGratitudeProjects). Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна . «Аврора» представлена тремя организациями: 100 LivesFoundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 LivesFoundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения). Дополнительная информация доступна на сайте www.auroraprize.com