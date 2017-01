Определен состав жюри конкурса короткометражных фильмов «Аврора»

Гуманитарная инициатива «Аврора» назвала имена членов жюри конкурса короткометражных фильмов «Аврора», о начале которого было объявлено 20 декабря 2016 года. Команде экспертов предстоит выбрать лучшие ролики, воспевающие гуманизм, мужество и самоотверженность. Жюри конкурса короткометражных фильмов «Аврора» насчитывает 5 человек, в числе которых Эдгар Багдасарян, известный армянский режиссер и партнер Гуманитарной инициативы «Аврора». «Каждое поколение живет иллюзией, что его время особенное. Мы тоже не исключение. И передать мы можем после себя исключительно культуру, и больше ничего. Базис культуры – гуманизм и любовь в самом всеобъемлющем смысле. Собственно, это и есть причина, почему мы занимаемся этим фестивалем», – заявил Эдгар Багдасарян. Также в состав жюри войдут режиссеры Диана Кардумян и Арен Малакян, композитор и член Креативного совета премии «Аврора» Маринэ Алэс и генеральный директор Гуманитарной инициативы «Аврора» Арман Джилавян. Биографии членов жюри приведены ниже. Гуманитарная инициатива «Аврора» вручит режиссеру лучшего фильма 4000 долларов. Обладатели второго и третьего места получат 2000 и 1500 долларов соответственно. Крайний срок подачи заявок – 20 Марта 2017. Подробную информацию о конкурсе вы можете найти, пройдя по ссылке –известный армянский режиссер. С 1988 года он работал на студии Арменфильм,а в 1990 снял свою первую работу, «Игры». До 2009 года Багдасарян возглавлял армяно-американскую кинокомпанию «Armenia Film Studios». Эдгар Багдарсарян – режиссер документальной картины «От Арарата до Сиона», удостоенной множества наград, а также неоднократный лауреат международных кинофестивалей.– известный армянский композитор и театровед, написавшая более 300 песен на русском и армянском языках. Алэс выпустила 5 альбомов: «Я тебя оставлю» (1999), «Мои тополя» (2001), «Размышления» (2003), «С тобой и без тебя» (2007), «Босиком по небу» (2010). В 2016 году Маринэ Алэс была членом жюри международного кинофестиваля «Золотой абрикос». Она является одним из соучредителей фонда «Подари жизнь» и лауреатом множества наград за свои достижения. В 2010 Маринэ Алэс опубликовала поэтический сборник «Осколки». Она также входит в Креативный совет премии «Аврора».возглавляет Гуманитарную инициативу «Аврора» в качестве ее генерального директора. Он входит в совет директоров фонда RVVZи в совет попечителей UWC Dilijan, а также является соучредителем и управляющим партнером агентстваMEDIACRAT. В 2011 году Джилавян был признан лучшим медиаменеджером России в области журнальных медиа. Арман Джилавян окончил МГУ имени Ломоносова со степенью по филологии. Он занимал руководящие посты в ведущих российских медиахолдингах (Независимая газета, Eurasian Media Group), а также управлял российским отделением Time Inc. (FORTUNE, Popular Science).– кинорежиссер и критик. Она входила в жюри фестивалей ReAnimania (2011) и One Minute, One Shot (2012, 2015), а также WebApricot (2014), и работала в отборочной комиссии международных фестивалей «Золотой абрикос» (2011, 2014, 2015, 2016) и ReAnimania (2010, 2013, 2015). Диана Кардумян сняла несколько документальных и художественных фильмов, в том числе картины «Бесконечная мелодия», «Диалоги» и «Эх, Дима, Дима».– молодой армянский кинорежиссер, выпускник Ереванского государственного институт театра и кино. Малакян создал ряд документальных и художественных фильмов, в том числе картины «Вольдемар» и «Снег». В 2015 за фильм «Девочка на луне» он получил премию президента. А рен Малакян – лауреат множества национальных и международных кинофестивалей.Гуманитарная инициатива «Аврора» стремится создать глобальное гуманитарное движение. У истоков инициативы стоят трагические события Геноцида 1915 года, когда погибли полтора миллиона армян. Те немногие, кому удалось уцелеть, обязаны своей жизнью героическим действиям неравнодушных людей и гуманитарных организаций, вмешавшихся в происходящее с огромным риском для себя. Истории спасения армян — прежде всего, истории мужества. Столетие спустя Гуманитарная инициатива «Аврора» делится с миром этими удивительными историями выживших и их спасителей, выражает им благодарность и воздает должное силе человеческого духа. Гуманитарная инициатива «Аврора» запускает, реализует и поддерживает проекты, призванные повысить осведомленность публики о самых неотложных гуманитарных проблемах, стоящих перед мировым сообществом, а также найти их решения. Эти проекты включают в себя премию «Аврора» (AuroraPrizeforAwakeningHumanity), Диалоги «Аврора» (AuroraDialogues), Гуманитарный индекс «Аврора» (AuroraHumanitarianIndex), инициативу 100 LIVES и Проекты благодарности «Аврора» (AuroraGratitudeProjects). Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна . «Аврора» представлена тремя организациями: 100 LivesFoundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 LivesFoundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения). Дополнительная информация доступна на сайте www.auroraprize.com