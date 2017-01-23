Глэдис Береджиклян стала премьер-министром австралийского штата Новый Южный Уэльс

Глэдис Береджиклян избрана премьер-министром австралийского штата Новый Южный Уэльс. Как сообщают австралийские СМИ, 46-летняя женщина стала 45-ым премьер-министром самого большого штата страны. Она сменила на этом посту Майка Бейрда. В своем первом выступлении Береджиклян пообещала быть руководителем для всех. Затем она ответила на вопросы журналистов, при этом упомянув и о своих армянских корнях.Береджиклян представляет Либеральную партию штата. Она – первая женщина, ставшая премьер-министром штата в Австралии.