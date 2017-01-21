Первый указ Трампа ослабил реализацию положений «Обамакэра»

Президент многократно обещал отменить закон о реформе здравоохранения, принятый по инициативе его предшественника Обамы Президент США Дональд Трамп вскоре после инаугурации подписал первый указ, в котором поручил федеральным ведомствам ослабить ограничения, связанные с масштабной реформой здравоохранения, предпринятой бывшим президентом Бараком Обамой. Подписание указа состоялось в Овальном кабинете Белого дома в присутствии вице-президента Майка Пенса и главы президентской администрации Райнса Прибуса, заявившего, что указ направлен на «минимизацию экономического бремени» Закона о доступном здравоохранении, принятом в 2010 году «в преддверии его отмены». В ходе предвыборной кампании Трамп выступал против этого закона и много раз обещал отменить его и заменить другим актом. О других деталях подписанного указа не сообщается.