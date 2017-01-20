Эксперты ЮНЕСКО оценили, как сильно поврежден Старый город Алеппо

Около 60% Старого города Алеппо сильно повреждено боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), еще 30% — разрушено полностью, свидетельствуют предварительные результаты работы делегации экспертов ЮНЕСКО. "Команда ЮНЕСКО смогла увидеть значительные разрушения Великой мечети Омейядов, Цитадели, мечетей, церквей, базаров, рынков, музеев и других исторических зданий, символизирующих Алеппо. Согласно первой оценке, около 60% Старого города Алеппо сильно повреждено, а 30% — полностью разрушено", — говорится в коммюнике организации, распространенном в пятницу, передает РИА Новости. Делегация ЮНЕСКО с 16 по 19 января посетила освобожденный от боевиков сирийский город Алеппо для оценки разрушений, причиненных памятникам архитектуры. Город в декабре был полностью освобожден от вооруженных группировок оппозиции и находится под контролем сирийских правительственных сил. Цитадель Алеппо, расположенная в историческом центре города, была построена в Х веке. В 1986 году крепость была занесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Последний раз террористы пытались взорвать цитадель в августе 2012 года. "ЮНЕСКО подчеркивает необыкновенный моральных дух народа Алеппо и отмечает усилия специалистов в области культурного наследия, приложенные для защиты объектов в ходе конфликта, они также развернули чрезвычайные меры по восстановлению", — отмечают в организации. Эксперты ЮНЕСКО, помимо осмотров объектов, также провели ряд совещаний и переговоров, в том числе — с городскими властями и НПО.